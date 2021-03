© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi e per tutto il mese di aprile, gli studenti delle scuole superiori possono fare il tampone rapido gratis e senza prescrizione medica nella rete dei drive in del Lazio. Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Continua 'Scuola sicura', un modo per tornare in classe aumentando la sicurezza", aggiunge (Rer)