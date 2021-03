Covid: Mandelli (FI), bene incontro Draghi con Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ben venga l'incontro del premier Draghi con le Regioni per un'interlocuzione attiva che assicuri linee guida generali per tutta la popolazione. Quanto alle possibili aperture, sono certo che il governo abbia l'intenzione di valutarle via via, sulla base del buonsenso e del pragmatismo, ma anche della prudenza, tenendo anche in considerazione la congiuntura favorevole che arriverà tra l'incremento delle vaccinazioni, il numero dei vaccini in arrivo e l'aumento delle temperature". Lo ha detto a Rai News24 il deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera Andrea Mandelli che poi sul caos in Lombardia ha commentato: "Di certo c'è qualcosa che non ha funzionato, ma ora non è il momento delle colpe o dei capri espiatori. Gli italiani vogliono essere vaccinati, dobbiamo vaccinarli, e in fretta, ampliando al massimo il popolo dei vaccinatori e dando calendari precisi per le immunizzazioni. Poi ci sarà tempo per capire eventuali responsabilità". Infine, sugli aiuti alle attività, per Mandelli "va fatto tutto ciò che serve per mantenere accesi i motori dell'economia affinché, superata la pandemia, le attività riprendano a pieno ritmo e il mondo del lavoro torni alla normalità". (com)