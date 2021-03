Mafia: blitz allo Zen di Palermo, 4 fermi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commando si è presentato forte di un dispiegamento di uomini armati, che sono arrivati a bordo di almeno 3 auto di grossa cilindrata ed un numero ancora imprecisato di altri veicoli, moto e scooter. L’apparato organizzativo, di impronta “paramilitare”, che i due fratelli e i loro complici avrebbero messo in piedi, “aveva tutti i contorni di una vera e propria ostentazione di potere criminale”, spiega chi ha condotto le indagini, una vera e propria “spedizione punitiva”. L’agguato si è consumato in pieno giorno e su pubblica via, dove i fermati hanno esploso oltre una decina di colpi di arma fuoco che hanno ferito i Giuseppe Colombo alle braccia e alla gamba sinistra e il figlio Antonino al gluteo ed al tallone destro, mentre i due si davano alla fuga. Armi in pugno, il commando ha sorpreso il Giuseppe Colombo e i figli Antonino e Fabrizio per strada e li ha inseguiti, sparando contro di loro, ad altezza d’uomo, mentre i tre scappavano cercando di mettersi in salvo. I fuggitivi non hanno però potuto evitare di essere attinti alle spalle dai proiettili, rimasti feriti. La disputa della mattina precedente ne era stata la causa scatenante, ma gli inquirenti hanno letto nell’agguato di cui i Colombo sono rimasti vittime "una vicenda permeata delle logiche tipiche di gestione delle attività criminali facenti capo alle cosche mafiose operanti allo Zen". "Il duplice tentativo di omicidio del 23 marzo scorso - chiariscono - si inquadra nel contesto di frizioni interne al tessuto delinquenziale locale, che vengono innescate dall’esuberanza che si registra nel sottobosco criminale del quartiere, capace di alimentare contese e tensioni interne agli apparati della famiglia mafiosa dello Zen". (Ren)