Covid: Occhiuto (FI), tagliando a metà aprile per nuovo decreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra domani e dopodomani il Consiglio dei ministri approverà il nuovo decreto Covid, con le restrizioni attualmente in vigore che molto probabilmente saranno prorogate anche per le settimane post Pasqua. Su questo tema, all'interno della maggioranza ci sono sensibilità diverse, inutile negarlo. Per condurre in porto il provvedimento senza particolari tensioni occorre dunque trovare un punto di equilibrio, che tenga in considerazione tanto la drammaticità dei dati della pandemia quanto l'oggettivo bisogno di dare un segnale di speranza al Paese". Lo afferma, in una nota, Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera. "Per questo motivo - aggiunge - Forza Italia ha avanzato una proposta di buon senso e di sintesi che potrebbe mettere tutti d'accordo: l'impegno politico a sottoporre il decreto ad una sorta di tagliando a metà aprile, in modo da valutare se in alcuni territori possa essere immaginabile qualche mirata riapertura prima della fine del mese. Responsabilità e realismo, ma anche attenzione all'economia e alle categorie più colpite".(com)