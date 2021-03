Covid: Università Bicocca lancia il servizio di spedizione libri a domicilio per studenti ateneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università degli Studi Milano-Bicocca rilancia "Libri della biblioteca a casa tua", un servizio di spedizione di libri a domicilio, completamente gratuito e rivolto a tutti gli utenti per rispondere alle limitazioni agli spostamenti imposte dalle misure di contenimento della pandemia. È quanto si legge in una nota dell'Ateneo in cui si spiega come l'iniziativa era nata come una soluzione d'emergenza durante i primi mesi dell'emergenza sanitaria mentre ora diventa una strategia ad ampio raggio, destinata a consolidarsi come servizio permanente in caso di successo. Il servizio è "un upgrade migliorativo della spedizione via posta ordinaria che avevamo già avviato durante la pandemia su richiesta degli utenti", dichiara il direttore della Biblioteca di Ateneo, Maurizio di Girolamo. Una scelta dettata "dalle limitazioni disposte in relazione all'emergenza sanitaria – continua di Girolamo –: poiché molti dei nostri utenti potrebbero essere impossibilitati a raggiungere l'Università, la Biblioteca, oltre ad incrementare in misura rilevante la propria offerta di e-book, ha deciso di attivare il nuovo servizio "Poste Delivery Business", così da consentire a tutti di accedere al servizio di prestito, rendendo la spedizione a domicilio dei libri ancora più rapida ed efficace". Il servizio è attivo per tutti gli utenti (studenti, dottorandi, ricercatori, docenti, utenti convenzionati, utenti esterni iscritti alla Biblioteca), anche residenti fuori sede e in tutta Europa. È possibile richiedere un numero di volumi nei limiti previsti dal servizio tradizionale di prestito (da cinque a dieci libri a seconda della categoria di utente). Finché non terminerà il periodo di emergenza, le spese di spedizione saranno a carico dell'Ateneo. Per usufruire del servizio gli utenti devono prenotare, tramite il catalogo della Biblioteca, i libri cui sono interessati e successivamente richiedere la spedizione specificando in un form l'indirizzo al quale desiderano riceverli. Il servizio "Poste Delivery Business" garantisce la consegna entro 48 ore dalla notifica inviata all'utente al momento della registrazione della spedizione. Il servizio può essere utilizzato anche per la restituzione dei libri alla scadenza del prestito. In questo caso l'utente può provvedere alla spedizione presso un ufficio postale abilitato. Sempre a costo zero. I libri in partenza vengono prelevati da Poste Italiane di norma due volte la settimana. Il servizio è appena partito e se riceverà una buona risposta da parte dell'utenza, la Biblioteca di Ateneo punta a mantenerlo attivo anche in futuro, a emergenza finita, chiedendo in questo caso un contributo da parte degli utenti. (com)