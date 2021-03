Somalia: crisi politica, previsto oggi incontro fra premier Roble e leader degli Stati regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Somalia, Mohamed Hussein Roble, dovrebbe incontrare oggi i leader degli Stati regionali nella capitale Mogadiscio. L'incontro, secondo quanto riferisce l'emittente "Radio Dalsan", dovrebbe svolgersi presso l'Airport Hotel dopo che nel fine settimana sarebbero emerse delle novità positive dai colloqui in corso per sbloccare lo stallo elettorale che ormai da mesi paralizza il Paese. La notizia giunge dopo che dalla scorsa settimana, sotto forte pressione da parte della comunità internazionale, sono in corso a Mogadiscio i colloqui tra il governo federale e i rappresentanti degli Stati regionali filo-governativi (Hirshabelle, Galmudug e Sudovest) nel tentativo di trovare una modalità condivisa di attuazione dell'accordo pre-elettorale concluso scorso 17 settembre, approvato dal Parlamento federale ma nei fatti rimasto lettera morta. Parallelamente ai colloqui tra governo federale e Stati regionali filo-governativi, i leader di tutti e cinque gli Stati regionali somali (compresi Puntland e Oltregiuba, schierati con l'opposizione) si sono riuniti nel fine settimana l'area fortificata dai Halane, sede di diverse rappresentanze diplomatiche. (segue) (Res)