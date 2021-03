Migranti: Grecia, commissaria Ue Johansson oggi in visita a Samo e Lesbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson si reca oggi in visita in Grecia per discutere della gestione della migrazione e, in particolare, delle condizioni di accoglienza nelle isole greche. La Commissione ha spiegato che Johansson visiterà le isole di Samo e Lesbo, incontrerà rappresentanti delle autorità locali e regionali, nonché organizzazioni non governative e agenzie delle Nazioni Unite e dell'Unione europea che lavorano in Grecia. "Dirigendomi a Samo e Lesbo per valutare i progressi delle nuove strutture di accoglienza per la migrazione e l'asilo, visitare siti temporanei e incontrare rappresentanti locali e regionali", scrive Johansson su Twitter. La commissaria andrà quindi ad Atene. Domani incontrerà il primo ministro, Kyriakos Mitsotakis, il ministro degli Affari esteri, Nikos Dendias, il ministro della Migrazione e dell'asilo, Notis Mitarachi, il ministro della Protezione dei cittadini, Michalis Chrysochoidis, il ministro degli Affari marittimi e della politica insulare, Giannis Plakiotakis e il viceministro per l'integrazione, Sofia Voultepsi. (segue) (Gra)