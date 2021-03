Migranti: Grecia, commissaria Ue Johansson oggi in visita a Samo e Lesbo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto secondo quanto riportato ieri dal quotidiano "Kathimerini", l'Unione europea potrebbe ridurre da 3,5 a 2,5 miliardi di euro i fondi destinati alla Grecia per la crisi migratoria per il periodo 2020-2027, poiché si osserva una netta diminuzione dei flussi migratori nel Paese. “Chiederemo più soldi, ma non ci sono più fondi per far fronte alle emergenze, mentre la popolazione di migranti che ospitiamo è diminuita notevolmente e, di conseguenza, anche i bisogni”, affermano le fonti del ministero per le Politiche migratorie citate dal quotidiano, sottolineando tuttavia la necessità di mantenere le infrastrutture necessarie per ospitare i migranti. Secondo i dati del governo di Atene, quasi 59 mila persone vivono in strutture per migranti in Grecia di cui circa 10 mila sono stati riconosciuti come rifugiati, il che significa che presto lasceranno le strutture speciali. (Gra)