Germania: con la crisi aumenta il risparmio

- Nel corso della crisi del coronavirus, in Germania il risparmio è notevolmente aumentato. Secondo i dati di marzo della Bundesbank, i depositi bancari sono saliti di 182 miliardi a 1,73 mila miliardi di euro tra gennaio 2020 e gennaio 2021. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'incremento del risparmio si accompagna alla riduzione della spesa per i consumi, in un rapporto che potrebbe proseguire fino alla metà dell'anno. “I depositi continueranno a crescere, come si può già vedere nelle prime otto settimane” del 2021, mentre “i crediti al consumo sono diminuiti e gli scoperti di conto sono notevolmente scesi”. Il declino della spesa dei privati deriva da due fattori principali. In primo luogo, la crisi ha ridotto le opzioni di consumo. Secondariamente, le banche sono diventate più prudenti quando si tratta di concedere prestiti a clienti meno affidabili. Tuttavia, i consumi dovrebbero riprendere quando la pandemia si placherà. “Non all'improvviso con un big bang, proprio come la crisi non passerà con un big bang”, ha affermato Christian Nau, direttore per il credito del portale Check24. (Geb)