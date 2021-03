Covid: oggi vertice governo-Regioni su piano vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il confronto tra il governo e le Regioni sul piano vaccinale contro in Covid-19 che sarà al centro dell'incontro che si tiene oggi pomeriggio tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i rappresentanti della Regioni. Alla riunione parteciperanno anche il ministro della Salute Roberto Speranza, il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo e il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. L'obiettivo, dopo il richiamo alle Regioni del premier per i ritardi e le differenze nelle somministrazioni, è quello di accelerare la campagna di vaccinazione rispettando le priorità e uniformare i piani regionali seguendo l'impostazione nazionale. Si discuterà poi anche di hub e punti vaccinali nelle città, ma anche della postazioni mobili per raggiungere le zone più isolate dove le vaccinazioni vanno a rilento. (segue) (Rin)