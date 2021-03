Covid: oggi vertice governo-Regioni su piano vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Draghi ha voluto fare un forte richiamo affinché si proceda tutti spediti. Non c'è stato nessun strappo e se c'è stato è stato ricucito bene", ha detto questa mattina Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni, a “Mattino 5” su Canale 5. "Oggi abbiamo un incontro e ne avremo altri nei prossimi giorni sul Recovery. Dobbiamo lavorare insieme", ha aggiunto. Con l'arrivo di più di un milione di dosi di Pfizer, oltre 500 mila di Moderna e 1,3 milioni di AstraZeneca "avremo le dosi che sono mancate finora", ha spiegato ricordando che "ora la priorità è finire le vaccinazioni agli ultraottantenni e iniziare con i settantenni". L'incontro di oggi tra il governo e le Regioni arriva mentre l'esecutivo è impegnato sul nuovo decreto legge con le misure che entreranno in vigore dopo Pasqua. Il provvedimento seguirà la linea di prudenza evidenziata dallo stesso Draghi mantenendo alcune restrizioni che potrebbero però essere sottoposte ad una "revisione" a metà aprile. Con numeri meno drammatici e una curva epidemiologica in discesa non sono escluse delle riaperture mirate, a partire da bar e ristoranti a pranzo. (Rin)