Grecia: governo al lavoro per nuovo pacchetto a sostegno imprese del turismo e ristorazione

- Il governo greco sta preparando un ulteriore piano di sostegno economico da 700 milioni di euro a favore del settore turistico-ricettivo e di quello della ristorazione, duramente colpiti dall'impatto della crisi da coronavirus. Secondo quanto scrive il quotidiano di Atene "Kathimerini", l'esecutivo è al lavoro su un pacchetto da 350 milioni di euro con procedure accelerate a favore dei ristoratori del Paese. L'obiettivo è aiutare le imprese del settore ad affrontare gli enormi problemi creati nel periodo in cui sono rimaste abbassate le saracinesche e per l'approvvigionamento delle materie prime necessarie per la riprese delle attività. A tal fine il ministero dello Sviluppo e degli investimenti annuncerà nei prossimi giorni un piano dettagliato di sostegno utilizzando risorse europee. Il finanziamento ammonterà a una quota del normale fatturato mensile delle società. Un analogo fondo da 350 milioni di euro, a fronte di finanziamenti europei, andrà a sostenere il settore turistico in procedure rapide per affrontare le conseguenze dovute alla crisi. "Il nostro obiettivo è sostenere le imprese di questi due settori in modo che possano riavviare la loro attività all'apertura della stagione turistica di quest'anno", ha detto a "Kathimerini" il ministro delle Finanze Christos Staikouras. In totale nei prossimi giorni il governo annuncerà interventi per circa 3 miliardi di euro, riguardanti sia il nuovo strumento di finanziamento della ristorazione e del turismo, sia l'estensione ad aprile delle misure di sostegno all'economia, compresa la settima fase del programma di prestiti statali a basso costo. Tuttavia, secondo una fonte di alto livello del ministero delle Finanze ripresa dal quotidiano, il proseguo delle misure di sostegno non solo esercita pressione sulle casse dello Stato e aumenta il deficit di bilancio oltre ad infliggere un duro colpo al Pil del Paese poiché il secondo trimestre dovrebbe essere il punto di svolta dell'economia. (segue) (Gra)