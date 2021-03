Grecia: governo al lavoro per nuovo pacchetto a sostegno imprese del turismo e ristorazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze ha spiegato nei giorni scorsi che saranno più di 100 mila i liberi professionisti, imprese private e piccole e medie imprese in Grecia che beneficeranno del programma di sovvenzioni statali "Gefyra 2" per i prestiti aziendali. Il programma sarà attivato il mese prossimo. Secondo quanto riferito dal quotidiano di Atene "Kathimerini", l'agevolazione si applicherà per otto mesi, a partire dal 90 per cento della tranche del prestito per debitori coerenti e scenderà al 70 per cento entro fine anno. Per quanto riguarda mentre per le aziende con mutui ritardati la copertura partirà dall'80 per cento e scenderà al 60 per cento tranche entro la fine del periodo di sovvenzione. L'obiettivo del ministero è quello di incorporare nella misura i prestiti che le banche hanno già ritenuto "cattivi", per i quali il sussidio della tranche sarà inizialmente del 70 per cento per poi scivolare al 50 per cento. L'inclusione in questo programma sarà appannàggio dei liberi professionisti e le imprese con un fatturato annuo fino a 50 milioni di euro, indipendentemente dai debiti che hanno verso le banche. La sovvenzione massima andrà da 600 euro per le imprese private e i liberi professionisti a 50 mila euro per le medie imprese, purché abbiano subito un calo del fatturato del 20 per cento annuo. (segue) (Gra)