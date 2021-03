Grecia: governo al lavoro per nuovo pacchetto a sostegno imprese del turismo e ristorazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo pacchetto di misure di sostegno all'economia della Grecia per una valore di 2,5 miliardi di euro intende migliorare i termini del programma di prestiti statali offrendo un'esenzione del 50 per cento ai prestiti erogati nei tre primi turni del programma per le perdite di fatturato subite dalle imprese nel 2020. Come ha annunciato il ministro delle Finanze di Atene, Christos Staikouras, è previsto tra i sei punti anche l'avvio di un nuovo ciclo di prestiti statali ad aprile, il settimo, sulla base delle perdite di fatturato subite nel primo trimestre del 2021, anche con un tasso di esenzione dai pagamenti del 50 per cento. Il costo della misura sarà di circa un miliardo di euro. Terzo punto riguarda l'estensione dei periodi di rimborso dei prestiti statali, da 40 a 60 rate con uno sconto del 5 per cento sul rimborso. Inoltre è previsto l'introduzione di un nuovo quadro per sostenere le imprese sotto forma di sovvenzioni per spese fisse fisse nel 2020, come contributi previdenziali, energia, acqua, telecomunicazioni, affitti, altre spese operative, spese in conto capitale. Il costo del programma è stimato in 500 milioni di euro. (segue) (Gra)