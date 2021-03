Grecia: governo al lavoro per nuovo pacchetto a sostegno imprese del turismo e ristorazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quinto punto riguarda l'introduzione di un nuovo programma "Gefyra" che sovvenziona prestiti alle imprese, principalmente per micro, piccole e medie imprese e lavoratori autonomi. Il programma prevede il sussidio dei pagamenti mensili dei prestiti societari per otto mesi, a copertura sia del capitale che degli interessi, senza alcun tetto di debito. Il costo della misura è stimato in 300 milioni di euro. Infine l'ampliamento della sospensione dei pagamenti del debito fiscale per un costo di 60 milioni di euro. Staikouras ha affermato che il governo ha sostenuto e continua a sostenere famiglie e imprese con misure per un totale di 35,6 miliardi di euro nel periodo 2020-2021, aggiungendo: "È chiaro che ci vorrà tempo per tornare alla normalità. Tuttavia, siamo al fianco della società e continueremo a farlo per tutto il tempo necessario, sempre nell'ambito delle capacità fiscali e di cassa del Paese", ha detto. (Gra)