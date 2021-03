Regno Unito: allentate restrizioni anti Covid, possibile incontro di due nuclei familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allentate da oggi le restrizioni anti Covid in Inghilterra, dove gruppi sino a sei persone o appartenenti comunque a massimo due nuclei familiari diversi potranno incontrarsi all'aperto. Sono riammessi anche gli sport all'aperto non di contatto e i matrimoni, quest'ultimi con un massimo di sei invitati. Tuttavia il primo ministro Boris Johnson ha espresso cautela, affermando che l'aumento dei casi in Europa e l'emergenza di nuove varianti possono ancora mettere a rischio la campagna vaccinale. (Rel)