Sardegna: In.Sar, Regione avvia procedura di revoca liquidazione e ripristina attività ordinarie

- È stata avviata la procedura di revoca della messa in liquidazione della In.Sar, Società Iniziative Sardegna Spa. La Regione attua così il processo di ripristino delle attività ordinarie che hanno l'obiettivo di promozione e sviluppo di progetti a sostegno dell'occupazione. Lo ha deciso la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, approvando la delibera che determina il passaggio delle quote di minoranza, pari al 44,61 per cento, detenute da Anpal (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro), attraverso la procedura di "scissione parziale non proporzionale asimmetrica" al termine della quale la In.Sar risulterà totalmente in capo alla Regione. L'assessore ha infatti evidenziato che nei primi mesi di legislatura, l'Esecutivo sardo ha dovuto necessariamente attivare lo scioglimento anticipato della società e la sua messa in liquidazione, al fine di una valutazione dei pregressi bilanci e della organizzazione già esistente e che, in diverse assemblee, il socio di minoranza ha rappresentato la volontà di uscire dalla stessa chiedendo alla Regione di diventare socio unico. "L'aggravarsi degli effetti della pandemia sul versante del sistema economico e il conseguente impatto sull'occupazione - spiega Alessandra Zedda -hanno fatto emergere la necessità per la Regione di dotarsi, anche rafforzandone la mission, di una organizzazione strutturata, in grado di fornire all'Assessorato competente in materia di lavoro un adeguato supporto tecnico operativo, quanto mai necessario in vista della complessiva ripresa produttiva del sistema economico. La nuova condizione giuridica obbligatoriamente impone un'ampia riorganizzazione aziendale, a partire dal sistema contrattuale attualmente in godimento dal personale in carico, ancora condizionato dalla normativa di prima costituzione della Società". (segue) (Rsc)