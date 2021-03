Sardegna: In.Sar, Regione avvia procedura di revoca liquidazione e ripristina attività ordinarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce degli aspetti rappresentati poi precisa che "sarà istituito un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori per un verso, mentre per gli aspetti relativi alla riacquisita strategicità della società con le organizzazioni sindacali confederali regionali". "Da qui l'urgenza di ridare piena operatività alla In.Sar, in considerazione della specifica situazione del mercato del lavoro e nella prospettiva delle gestione delle numerose crisi aziendali già acclarate o latenti, attraverso azioni di contrasto che dovranno essere implementate rispetto alle gravi difficoltà con le quali il mercato del lavoro regionale dovrà confrontarsi", conclude l'esponente dell'esecutivo regionale sardo. (Rsc)