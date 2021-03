Tanzania: appropriazione indebita, presidente Hassan sospende direttore generale autorità portuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova presidente della Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ha sospeso il direttore generale dell'autorità portuale, Deusdedit Kakoko, dopo che un rapporto di audit ha accusato la società statale di appropriazione indebita di fondi governativi. Lo riferisce la presidenza in una nota, secondo cui il capo dello Stato ha chiesto l’apertura di un’indagine urgente sulla perdita di fondi pubblici e ha avvertito che sarebbe stata intrapresa un'azione contro altre società statali, tra cui Air Tanzania, che ha registrato una perdita di 60 miliardi di scellini (26 milioni di dollari). Si tratta della prima decisione chiave da quando Hassan ha assunto l'incarico, lo scorso 19 marzo. Il rapporto di audit per l'esercizio finanziario 2019/20, presentato la scorsa settimana dal revisore generale, esprime preoccupazione per il fatto che l'autorità portuale non abbia contabilizzato circa quattro miliardi di scellini tanzaniani (pari a 1,8 milioni di dollari). Samia Suluhu Hassan ha prestato giuramento dopo la morte improvvisa del presidente John Magufuli, avvenuta lo scorso 17 marzo in seguito a complicazioni cardiache, diventando così il sesto presidente della Tanzania, la prima donna in assoluto dall'indipendenza del Paese. In base alla Costituzione, Hassan resterà in carica per il restante mandato di cinque anni che Magufuli aveva appena iniziato dopo la sua rielezione per un secondo mandato ottenuta nell'ottobre scorso. (segue) (Res)