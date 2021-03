Tanzania: appropriazione indebita, presidente Hassan sospende direttore generale autorità portuale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eletta per la prima volta come vicepresidente di Magufuli nel 2015, Hassan è stata rieletta lo scorso anno insieme a lui. Hassan, 61 anni soprannominata "Mama Samia", è stata designata a sorpresa dal suo partito per la carica di vicepresidente nel 2015, vincendo la concorrenza di diversi politici più importanti nel partito Chama Cha Mapinduzi, al potere nel Paese sin dall'indipendenza del 1961. Eletta per la prima volta a una carica pubblica nel 2000, Hassan è salita alla ribalta nazionale nel 2014 come vicepresidente dell'Assemblea costituente, organismo istituito per redigere una nuova Costituzione. In quel ruolo si distinse per il suo comportamento calmo nel gestire gli attriti politici, fattore che le fece guadagnare i molteplici consensi. Nel frattempo sono in corso i preparativi per il funerale di Stato di Magufuli. La neo-presidente Hassan dovrebbe parlare oggi alla nazione per illustrare le procedure che precederanno la sepoltura, secondo quanto riferito dal portavoce del governo Hassan Abbas. Secondo quanto si apprende, l'esposizione al pubblico della salma del defunto presidente avverrà a Dar es Salaam, nella capitale Dodoma, nella città occidentale di Mwanza e nella sua città natale di Chato. (Res)