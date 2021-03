Cina: casa automobilistica Nio chiude temporaneamente una fabbrica per carenza di microchip (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concorrente Xpeng ha espresso preoccupazione per la carenza di semiconduttori. Brian Gu, vicepresidente di Xpeng, ha affermato all'inizio di marzo che le forniture di microchip dell'azienda possono durare da due a tre mesi e che a breve termine, la crisi dei microchip non influirà sulla sua produzione su scala relativamente piccola. "Per Nio e altri produttori di veicoli elettrici, un arresto del prodotto potrebbe verificarsi di nuovo entro la fine dell'anno, data la carenza globale di chip per auto", ha dichiarato al "Global Times" l'analista del settore Feng Shiming. "I microchip utilizzati da ciascuna azienda sono diversi. Alcune case automobilistiche stanno ancora lottando, ed è una questione di tempo prima che le principali aziende cinesi di veicoli elettrici intelligenti affrontino rallentamenti della produzione quest'anno", ha detto. (segue) (Cip)