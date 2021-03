Cina: casa automobilistica Nio chiude temporaneamente una fabbrica per carenza di microchip (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La catena di fornitura altamente specializzata per i microchip ha subito l'impatto della pandemia di coronavirus, che è stata recentemente aggravata da interruzioni impreviste come l'incendio in una fabbrica di semiconduttori in Giappone e la tempesta di neve negli Stati Uniti. Dalla scorsa settimana, alcuni dei più grandi nomi dell'industria automobilistica hanno interrotto la produzione a causa della carenza di microchip, tra cui Hyundai, Honda, Volvo, Ford, Nissan, Toyota, Volkswagen e Mitsubishi. Cui Dongshu, segretario generale dell'Associazione cinese dei passeggeri auto (Cpca) ha dichiarato al "Global Times" che le imprese nazionali stanno cercando di aumentare la produzione di chip per auto e che l'impatto della carenza di chip dovrebbe essere risolto nel terzo trimestre. "La situazione dovrebbe migliorare nel terzo trimestre, quando sarà la bassa stagione nel mercato automobilistico cinese, e le fabbriche in Giappone e negli Stati Uniti avrebbero dovuto riprendersi", ha detto Cui. (Cip)