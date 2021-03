Covid: Sisto, da mondo giustizia no condizionamenti ma grido allarme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non vedo nell'allarme lanciato dall'Anm un tentativo di condizionamento quanto, piuttosto, la richiesta responsabile di un approfondimento sui rischi che si corrono nei tribunali italiani: questo vale per i magistrati, per gli avvocati, per il personale di cancelleria così come per i cittadini che si avvalgono del servizio giustizia. D'altra parte, la nostra edilizia giudiziaria molto spesso rende impossibile evitare gli assembramenti. Così a Radio24 il Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. "Il piano vaccinale non è in discussione - ha proseguito -, ma pretendere che non si segnalino criticità mi sembra troppo. Solo ieri, a Bari, ho notizia di due magistrati contagiati, di cui uno membro di un collegio, con conseguenze evidenti su tutti i soggetti che hanno avuto contatti diretti. Situazioni come questa, moltiplicate per i vari uffici sul territorio, non possono non generare preoccupazioni di rallentamenti nell'amministrazione della giustizia, servizio primario con un ruolo nevralgico anche ai fini del Recovery Fund. In tale linea credo sia opportuno provare ad aiutare i capi degli uffici con indicazioni tali da consentire che il diritto alla salute venga tutelato al meglio anche nei luoghi della giustizia", ha concluso. (Rin)