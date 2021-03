Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti oggi a Roma e nel LazioREGIONE LAZIO- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale, Claudio Di Berardino interviene al webinar promosso da Legacoop Lazio "Politiche attive del lavoro: dal Protocollo tra Regione Lazio e parti sociali, quali opportunità per la cooperazione". L'evento si svolge in streaming. Per partecipare al webinar e ricevere il link del collegamento è necessario accreditarsi inviando una mail a "legacoop@legacooplazio.it" (ore 10)- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale, Claudio Di Berardino interviene all'incontro online: "Cos'è il Cyberbullismo, quali problematiche nasconde?". L'evento è promosso dagli Istituti comprensivi del quadrante dei quartieri di San Basilio e Casal Monastero, Belforte del Chienti, Gandhi, Poppea Sabina, San Cleto nell'ambito del progetto "Clikkatranquillo: uniti contro il cyberbullismo". L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Biblioteca Belforte (ore 17.30) (segue) (Rer)