Scuola: Floridia, studio conferma che riapertura per tutti è possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole devono riaprire, possibilmente per ogni ordine e grado, e soprattutto non dobbiamo chiuderle più. Così la sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia, senatrice M5S, che ha invitato al Ministero la dottoressa Sara Gandini, direttrice dell'unità Molecular and Pharmaco-Epidemiology presso l'istituto europeo di oncologia di Milano, per conoscere lo studio che ha condotto sull'incidenza del virus nelle scuole anche rispetto alla variante inglese. "La ricerca che ha condotto insieme ad altri colleghi è stata pubblicata dalla prestigiosa rivista scientifica 'The Lancet Regional Health - Europe'. Gli autori hanno analizzato i dati del Ministero dell'istruzione incrociandoli con quelli di Ats e Protezione civile fino a coprire un campione pari al 97 per cento delle scuole italiane: più di 7,3 milioni di studenti e 770 mila insegnanti. L'analisi parte dai mesi della seconda ondata (settembre-dicembre) ma i termini della discussione sono stati aggiornati considerando statisticamente anche la nuova variante inglese, confermando che il concetto non cambia: la ricerca conferma che la nostra posizione di sempre, cioè di tenere aperte le scuole in presenza, è supportata da evidenze scientifiche", aggiunge Floridia, che cita una serie di ragioni a sostegno di questa posizione: "Mancano prove evidenti che, in conseguenza alla chiusura delle scuole, ci siano vantaggi sul contenimento del virus; le scuole continuano ad essere i luoghi in cui il contagio avviene meno che in altri ambienti; sulla base di dati epidemiologici, l'analisi 'scagiona' l'apertura delle scuole sostenendo che non c'è correlazione significativa tra diffusione dei contagi e lezioni in presenza di bambini e ragazzi; non ci sono evidenze scientifiche che l'aumento del contagio tra i soggetti in età scolastica sia legato all'apertura delle scuole; non ci sono evidenze scientifiche che la variante inglese si diffonda maggiormente nelle sole fasce d'età scolastiche; non ci sono evidenze scientifiche che le diverse varianti circolanti nel Paese siano resistenti ai vaccini in uso in Italia". (segue) (Rin)