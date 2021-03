Scuola: Floridia, studio conferma che riapertura per tutti è possibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la sottosegretaria, inoltre, dalla ricerca si evince inoltre che all'interno delle scuole a contagiarsi maggiormente è il personale scolastico, il 77 per cento del quale ad oggi è già stato vaccinato. "Non è tempo di facili slogan. C'è un altro contagio da fermare ed è quello della salute psicofisica dei nostri giovani. Il ritorno in classe per le nostre studentesse e i nostri studenti riguarda non solo il loro diritto allo studio, che dobbiamo tutelare ma anche il loro diritto alla salute. Stare a scuola infatti li protegge da gravi disturbi psicologici, alimentari e psico-cognitivi che invece si stanno diffondendo sempre di più. C'è un debito, grave, che stiamo contraendo con i nostri giovani. E riguarda il loro futuro e quello del livello culturale della nostra nazione. Non ci saranno ristori né sostegni a sufficienza. Adesso la riapertura per tutti gli ordini e gradi di scuola il più presto possibile. Cominciamo a pagare il debito culturale ed etico che abbiamo con la nuova generazione. Presto, che è già tardi", conclude. (Rin)