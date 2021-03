Romania-Moldova: scaduto accordo assistenza tecnica e finanziaria di 100 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo tra i governi della Romania e Moldova di assistenza tecnica e finanziaria in base a un contributo finanziario non rimborsabile di 100 milioni di euro firmato nel 2010 non è più valido. Lo ha reso pubblico il ministero degli Esteri romeno con un comunicato. Oltre 60 milioni di euro non potranno più essere utilizzati in quanto il governo di Chisinau ha rifiutato di firmare il sesto protocollo aggiuntivo dell'accordo. La diplomazia di Bucarest assicura che la Romania resta un partner affidabile e impegnato dello Stato confinante. Inoltre, la Romania è disposta a firmare un nuovo accordo con le stesse funzioni di quello del 2010, che stimoli lo sviluppo della Moldova, il suo avanzamento sull'iter europeo e l'implementazione di riforme democratiche. Il ministero romeno ricorda che l'Accordo firmato nel 2010 ha permesso il finanziamento da parte della Romania di alcuni progetti importanti, come la modernizzazione di oltre mille asili nido e scuole moldave o lo sviluppo del gasdotto Iasi-Chisinau, progetto strategico di interconnessione energetica tra la Romania e la Moldova. (Rob)