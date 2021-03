Libia: smentito licenziamento direttore agenzia investimenti esteri Lafico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti del quotidiano economico libico "Sada" hanno smentito la notizia del licenziamento del direttore generale della Libyan Arab Foreign Investment Company (Lafico, la compagnia degli investimenti esteri della Libia), Salem Ahneesh, spiegando che si tratta di informazioni infondate. Fonti libiche hanno rivelato a "Sada" che Ahneesh ha presentato un documento al Consiglio di amministrazione della Lafico nel quale ha denunciato che non sarebbe stato possibile continuare con il lavoro assegnato a lungo, in quanto non sono stati risolti i problemi e gli ostacoli nella gestione dell'azienda. Le nomine (o i licenziamenti) della Lafico sono competenza della Libyan Investment Authority (Lia), il maxi-fondo sovrano libico. (Lit)