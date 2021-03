Roma 2021: Calenda (Azione), primarie Pd appaiono a convenienza, persi 5 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io sono candidato dal 12 ottobre e dal 12 ottobre le primarie compaiono e scompaiono a seconda della convenienza del Pd. Compaiono quando mi devono tenere a bada, scompaiono quando ad esempio c’è l’ipotesi di condanna della Raggi, l‘ipotesi di scesa in campo di Zingaretti eccetera. Adesso ricompaiono perché non si sa cosa decidere”. Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma Carlo Calenda intervenuto oggi su Skytg24. “E’ del tutto evidente che così si sono persi 5 mesi in cui io ho lavorato e ho tenuto tutto sospeso per non strappare. Poi, a proposito di strappi, i Ras del Pd romano hanno candidato Gualtieri all’insaputa di Letta che manco era arrivato al Nazareno e ora si ripropongono le primarie", ha aggiunto.(Rer)