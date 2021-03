Migranti: Libia, Guardia costiera riporta a terra 480 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera libica ha intercettato quasi 480 migranti nell'arco di poche ore, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) delle Nazioni Unite. "Confermiamo che la Libia non è un porto sicuro", ha scritto l’Oim su Twitter. L’agenzia delle Nazioni Unite ha aggiunto che 310 migranti sono stati riportati nella terraferma libica sabato sera, 27 marzo, e altri 173 sono stati riportati in Libia domenica, 28 marzo. (Lit)