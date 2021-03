Lavoro: Astorre-Lamparelli (Pd), serve rinnovo contratto collettivo per settore trasporto merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proclamazione dello sciopero nazionale dei lavoratori dell'intera filiera del trasporto merci e logistica, aderenti alle organizzazioni sindacali confederali "ci deve far riflettere sul disagio che tutto il sistema sta affrontando. In una fase così delicata per il Paese rinnoviamo la nostra vicinanza ai lavoratori del settore che oggi scioperano in seguito alla rottura della trattativa sul rinnovo del contratto collettivo". Lo dichiarano in una nota il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio, e Rocco Lamparelli, responsabile mobilità del Pd Lazio. "I lavoratori e le organizzazioni sindacali stanno chiedendo ormai da molto tempo di rinnovare il contratto collettivo - proseguono Astorre e Lamparelli - e di avviare un confronto più ampio sulle modalità delle attività lavorative. Pensiamo che le associazioni datoriali debbano raccogliere gli appelli fatti e riprendere rapidamente il confronto con i sindacati, evitando di arroccarsi su posizioni lontane dalla realtà. I lavoratori dell'intero settore hanno dato ogni giorno il loro contributo, svolgendo, durante la pandemia, il proprio 'compito' con grande forza e tenacia. Crediamo, quindi, che sia indispensabile investire - concludono - nella qualità del lavoro di queste persone, cercando di offrire un trasporto merci sempre più organizzato, efficace, efficiente e sicuro".(Com)