- Il Pd al momento non avrebbe alternative se non scegliere tra Azione e Movimento 5 stelle, gli unici che hanno già in campo i candidati a sindaco di Roma. Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma Carlo Calenda intervenuto oggi su Skytg24. “Al momento” il Pd “o appoggia la Raggi o appoggia me perché non ci sono altri candidati”.(Rer)