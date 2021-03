Usa: Virginia, Trump è la maggiore incognita in vista delle elezioni governatoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano statunitense attende una presa di posizione dell'ex presidente Usa Donald Trump in vista di uno ei pochi appuntamenti elettorali del prossimo novembre: quello per la scelta del nuovo governatore della Florida. Diversi candidati conservatori hanno già espresso il loro sostegno alla piattaforma politica e all'operato dell'ex presidente Trump, ma non è ancora chiaro se e quanto questi intenda spendersi in prima persona in occasione della contesa elettorale. Secondo alcuni analisti citati dalla Stampa Usa, Trump potrebbe decidere di non scendere direttamente in campo per quella che è ritenuta da molti una anticipazione delle elezioni di medio termine del 2022. Durante i quattro anni di Trump alla Casa Bianca, i legislatori statali e federali della Virginia hanno subito pesanti sconfitte elettorali: nel 2018 tre deputate democratiche - Elaine Luria, Abigail Spanberger e Jennifer Wexton - hanno battuto altrettanti deputati repubblicani uscenti, contribuendo a consegnare il controllo della Camera dei rappresentanti al Partito democratico. L'anno successivo, i Democratici hanno anche assunto il controllo dell'Assemblea generale dello Stato, per la prima volta dal 1994. (Nys)