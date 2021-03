Usa: i piani di Biden per la rielezione colgono alla sprovvista i Democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio del presidente Usa, Joe Biden, dell'intenzione di candidarsi ad un secondo mandato alla guida del Paese, nonostante l'età avanzata e i segnali in senso contrario prima delle elezioni dello scorso anno, hanno bloccato il campo dei potenziali candidati democratici alla Casa Bianca per il 2024. Lo scrive il quotidiano "The Hill", secondo cui le dichiarazioni di Biden in occasione della sua prima conferenza stampa presidenziale potrebbero ritardare l'inizio delle prossime primarie di partito. Diversi analisti sono dubbiosi riguardo la reale volontà di Biden di candidarsi per un secondo mandato quadriennale: le sue dichiarazioni potrebbero rispondere invece alla volontà di non presentarsi sin da subito alla stregua di una "anatra zoppa". Diversi esponenti più giovani del Partito democratico, inclusa la vicepresidente Kamala Harris, scalpitano per succedere al presidente in carica. Lo scetticismo riguardo i piani di Biden serpeggia anzitutto proprio tra i Democratici: Mark Longabaugh, veterano delle campagna elettorali del partito, ha dichiarato a "The Hill" che "va certamente prestata fede alle Parole (di Biden) riguardo la sua intenzione di ricandidarsi, ma quattro anni sono un lungo lasso di tempo". L'effettiva partecipazione di Biden alle primarie democratiche per il 2024 muterebbe significativamente le dinamiche della corsa alla leadership democratica: se l'attuale inquilino della Casa Bianca deciderà di ricandidarsi, le prossime elezioni presidenziali diverranno probabilmente un referendum in merito all'operato dell'amministrazione presidenziale in carica. (Nys)