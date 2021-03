Imprese: Nomura segnala perdita ingente negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nomura Holdings ha annunciato oggi, 29 marzo, una potenziale perdita ingente da parte di una delle sue controllate statunitensi, su cui gravano debiti per 2 miliardi di dollari. "Nomura è attualmente impegnata a valutare l'entità della possibile perdita e l'impatto che avrebbe sui suoi risultati finanziari consolidati", si legge in una nota pubblicata dalla società. Nomura ha reso noto che le potenziali perdite sono relative a transazioni con un cliente statunitense, ma non ha fornito la natura dell'"evento" avverso, né se l'incidente sia legato alla massiccia vendita di azioni che ha interessato Wall Street nella giornata di venerdì, 27 marzo. L'incidente ha anche spinto Nomura a cancellare una emissione di titoli obbligazionari, per timore di un impatto sui risultati finanziari dell'azienda. Il prezzo azionario dell'azienda ha subito una flessione del 15 per cento oggi, nel corso delle contrattazioni mattutine sulla borsa di Tokyo. (Git)