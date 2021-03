Usa: la Casa Bianca conferma la divisione in due parti del piano per le infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha dichiarato ieri, 28 marzo, che l'amministrazione del presidente Usa Joe Biden intende suddividere in due disegni di legge separati l'iniziativa di rilancio delle infrastrutture nazionali. "(Si tratterà di) due proposte separate, e lavoreremo con il Senato e con la Camera per stabilire come andare avanti", ha detto Psaki. Il primo disegno di legge riguarderà probabilmente le infrastrutture fisiche, quali strade, ponti e la banda larga nelle aree rurali del Paese; un secondo disegno di legge, che verrà probabilmente presentato il mese prossimo, riguarderà invece questioni quali l'assistenza all'infanzia e l'assistenza sanitaria. Fonti della Casa Bianca hanno riferito a "The Hill" che l'importo complessivo dei piani di spesa che verranno promossi dai Democratici nei prossimi mesi potrebbe ammontare a 3mila miliardi di dollari, e questi ultimi includeranno programmi come la sovvenzione delle rette universitarie e delle spese sanitarie, l'istruzione pre-scolare e altri. (Nys)