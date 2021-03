Corea del Sud: tempesta di sabbia dalla Mongolia arriva a Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una tempesta di sabbia gialla proveniente dalla Mongolia e della Cina si è abbattuta oggi, 29 marzo, su Seul e altre aree della Corea del Sud, spingendo le autorità locali a diramare un comunicato di allerta. La densità delle particelle di diametro inferiore a 10 micrometri (PM 10) è aumentata a causa della tempesta di sabbia a livelli "molto alti" nell'area della Grande Seul e in altre regioni. A Daegu la concentrazione di PM 10 ha raggiunto i 1.115 microgrammi per metro cubo, secondo l'Istituto nazionale di ricerca ambientale parte del Centro per le previsioni della qualità dell'aria sudcoreano. Le autorità sudcoreane classificano come "molto elevata" una concentrazione di PM 10 superiore a 151 microgrammi per metro cubo. La concentrazione registrata a Seul questa mattina era di 545 microgrammi per metro cubo. (Git)