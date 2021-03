Corea del Nord: Pyongyang replica alle critiche dell'Onu dopo il test balistico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha confermato il 26 marzo di aver effettuato il test di lancio di nuovi missili tattici guidati. La conferma ufficiale di Pyongyang è giunta mentre a Washington il presidente Usa, Joe Biden, dichiarava nel corso della sua prima conferenza stampa che gli Stati Uniti sono pronti a rispondere in maniera proporzionata a qualsiasi provocazione da parte del Nord. L'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, "Korean Central News Agency" ("Kcna"), ha pubblicato una fotografia del nuovo missile; il ministro della Difesa del Giappone, Nobuo Kishi, ha confermato nel corso di una conferenza stampa che quelli lanciati ieri dal Nord erano "un nuovo tipo di missile balistico mai collaudato prima". Secondo "Kcna", il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, non ha assistito di persona al test balistico. "Lo sviluppo di questo sistema d'arma è di grande significato per il rafforzamento della potenza militare del Paese e per la deterrenza di ogni sorta di minaccia nella Penisola coreana", afferma l'agenzia di stampa. (segue) (Git)