Taiwan: ambasciatore Usa visita l'isola per la prima volta dopo 42 anni

- L'ambasciatore degli Stati Uniti a Palau, John Hennessey-Niland, è arrivato a Taiwan ieri, 28 marzo, diventando così il primo ambasciatore statunitense in carica a visitare l'Isola dalla fine delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Taipei, 42 anni fa, nel 1979. Hennessey-Niland è giunto a Taipei a seguito del presidente di Palau, Surangel Whipps Jr., per l'inaugurazione di una bolla di viaggio tra i due Paesi insulari che diverrà effettiva a partire dal primo aprile prossimo. Hennessey-Niland ha alle spalle una carriera diplomatica di trent'anni, e incarichi alle Hawaii, nelle isole Fiji e in Irlanda; Durante la sua audizione di conferma, nel 2019, ha espresso pubblicamente il proprio sostegno alla Taiwan Allies International Protection and Enchancement Initiative (Taipei). (Cip)