Onu-Cina: Guterres, trattativa con Pechino per visita "senza restrizioni" nello Xinjiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite (Onu) stanno trattando con Pechino una visita "senza restrizioni" nella regione nord-occidentale cinese dello Xinjiang, per verificare le condizioni di vita della minoranza etnica degli uiguri. Lo ha affermato ieri, 28 marzo, il segretario generale Onu Antonio Guterres. Almeno un milione di uiguri e di esponenti di altre minoranze etniche di fede musulmana sono stati detenuti in campi nello Xinjiang, secondo gruppi per i diritti di Stati Uniti e Australia, che accusano le autorità cinesi di sterilizzare con la forza le donne e di imporre il lavoro forzato. "Al momento è in corso un serio negoziato tra l'Ufficio del Commissario (delle Nazioni Unite per i diritti umani) e le autorità cinesi", ha detto Guterres alla rete televisiva canadese "Cbc". "Spero che raggiungano presto un accordo per consentire una visita senza restrizioni o limitazioni", ha detto il segretario. (segue) (Cip)