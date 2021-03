Onu-Cina: Guterres, trattativa con Pechino per visita "senza restrizioni" nello Xinjiang (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guterres ha dichiarato che dalla Cina sono giunti segnali di apertura all'ipotesi di una visita. Sabato, 28 marzo, Pechino ha annunciato sanzioni contro due statunitensi, un canadese e una organizzazione per i diritti umani che aveva criticato gli abusi nei confronti degli uiguri, che secondo i funzionari statunitensi costituisce genocidio. Guterres ha affermato di seguire "con preoccupazione" anche la sorte di due canadesi, Michael Kovrig e Michael Spavor, che sono tenuti prigionieri in Cina con l'accusa di spionaggio. La loro detenzione, che Ottawa ha denunciato come "arbitraria", è ampiamente vista in Occidente come una rappresaglia per l'arresto e la continua detenzione in Canada di Meng Wanzhou, drettrice finanziaria del colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei. "La nostra posizione è stata molto chiara", ha detto Guterres: "In tutte le situazioni di questo tipo ci deve essere un giusto processo e il pieno rispetto dei diritti umani delle persone coinvolte". (Cip)