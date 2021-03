Emirati Arabi-Cina: incontro ministri Esteri Abdullah e Wang, focus su rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, ha incontrato ieri, 28 marzo, la sua controparte degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Abdullah bin Zayed al-Nahyan, per discutere l'approfondimento della cooperazione in vari campi. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Nel sottolineare che i due popoli sono "buoni amici, buoni partner e buoni fratelli", Wang ha sottolineato che le relazioni tra Cina ed Emirati Arabi si basano su un alto livello di fiducia reciproca e su una profonda amicizia. "La forte amicizia e la fiducia reciproca tra i due capi di Stato forniscono una solida garanzia per il continuo sviluppo delle relazioni Cina-Emirati Arabi Uniti. Pechino sostiene gli Emirati Arabi nella salvaguardia della propria sicurezza e stabilità nazionale, esplorando in modo indipendente un percorso di sviluppo in linea con le proprie condizioni nazionali, combattendo l'estremismo religioso e svolgendo un ruolo positivo negli affari internazionali e regionali", ha affermato Wang. (segue) (Cip)