Emirati Arabi-Cina: incontro ministri Esteri Abdullah e Wang, focus su rafforzamento cooperazione (2)

- Il ministro cinese ha sottolineato che la sperimentazione di Fase 3 del vaccino anti-Covid, condotta congiuntamente da Cina e Emirati Arabi Uniti, ha stabilito un record per le sperimentazioni cliniche multinazionali e su larga scala e ha dato un contributo importante alla promozione della cooperazione internazionale anti-coronavirus. Wang ha affermato che la Cina è disposta a collaborare con gli Emirati Arabi per migliorare la connettività della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) e del piano di sviluppo nazionale cinquantennale degli Emirati Arabi, espandere la cooperazione reciprocamente vantaggiosa in settori come energia, nuove tecnologie, finanza e investimenti "Le due parti devono anche rafforzare la cooperazione in materia di antiterrorismo e deradicalizzazione. La Cina offrirà pieno sostegno agli Emirati Arabi per ospitare l'Expo mondiale a Dubai e lavorerà con tutte le parti per garantire il successo dei Giochi olimpici invernali di Pechino 2022. (segue) (Cip)