Emirati Arabi-Cina: incontro ministri Esteri Abdullah e Wang, focus su rafforzamento cooperazione (3)

- Wang ha affermato che la Cina è disposta a rafforzare la comunicazione e il coordinamento con gli Emirati Arabi nelle istituzioni multilaterali come le Nazioni Unite, salvaguardare congiuntamente il multilateralismo, promuovere la democratizzazione delle relazioni internazionali, sostenere la diversità delle civiltà. La Cina e gli stati arabi hanno raggiunto un accordo sulla proposta congiunta di un'iniziativa di cooperazione sulla sicurezza dei dati, indicando che entrambe le parti sono disposte a partecipare attivamente alla formulazione delle regole dell'economia digitale globale, ha affermato il diplomatico cinese. "La Cina ha presentato un'iniziativa in cinque punti per raggiungere la sicurezza e la stabilità in Medio Oriente e spera che i paesi regionali sosterranno lo spirito di indipendenza, esploreranno un quadro di sicurezza che soddisfi le esigenze regionali e trovino un percorso di sviluppo adatto alle loro condizioni nazionali", ha aggiunto. (segue) (Cip)