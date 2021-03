Emirati Arabi-Cina: incontro ministri Esteri Abdullah e Wang, focus su rafforzamento cooperazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, lo sceicco Abdullah ha affermato che gli Emirati Arabi sono orgogliosi di avere un partner strategico come la Cina. "Gli Emirati Arabi Uniti sperano di approfondire la loro cooperazione con la Cina in settori come la salute, l'agricoltura, la scienza e la tecnologia, la lotta ai cambiamenti climatici e la prevenzione della desertificazione per ottenere risultati reciprocamente vantaggiosi", ha affermato il ministro emiratino. Gli Emirati Arabi sono disposti a collaborare con la Cina per combattere il terrorismo e, in particolare, a compiere maggiori sforzi nel campo della deradicalizzazione, in modo da salvaguardare la pace e la stabilità in Medio Oriente, ha aggiunto. Lo sceicco Abdullah ha anche espresso la speranza che le due parti si coordineranno e coopereranno ulteriormente negli affari delle Nazioni Unite. Ha affermato che gli Emirati Arabi apprezzano la partecipazione attiva della Cina all'Expo mondiale di Dubai e supportano la Cina nell'ospitare le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Le due parti hanno raggiunto un accordo di sul riconoscimento reciproco di un codice sanitario. Dopo i colloqui, i due ministri hanno preso parte a una cerimonia online per lanciare una linea di produzione congiunta di imbottigliamento di vaccini. (Cip)