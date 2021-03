Kosovo: ambasciatore italiano Orlando a colloquio con presidente Parlamento Konjufca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano in Kosovo, Nicola Orlando, ha avuto oggi un incontro con il nuovo presidente del Parlamento di Pristina, Glauk Konjufca. Secondo quanto scritto dall'ambasciatore Orlando tramite Twitter, l'incontro è stato un'occasione per condividere le visioni sulle priorità legislative. "Abbiamo discusso del lavoro urgente sulle riforme chiave, in linea con l'agenda dell'Ue", ha dichiarato Orlando augurando a Kojufka successo nel suo mandato e assicurando "la determinazione dell'Italia a sostegno del percorso euro-atlantico del Kosovo". (Alt)