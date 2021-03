Mozambico: portavoce ministero della Difesa, "decine di morti" nell'offensiva jihadista a Palma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di persone sono morte negli ultimi giorni nella città di Palma, nel provincia settentrionale mozambicana di Cabo Delgado, presa d'assalto e conquistata dagli insorti jihadisti. Lo ha riferito in conferenza stampa il portavoce del ministero della Difesa, Omar Saranga, il quale ha inoltre confermato la morte di sette persone nell'hotel Amarula di Palma, preso d'assalto venerdì scorso dagli insorti jihadisti. "Le forze di difesa e di sicurezza hanno registrato la perdita di sette vite di un gruppo di cittadini che hanno lasciato l'hotel Amarula in un convoglio che ha subito un'imboscata da parte dei terroristi", ha detto Saranga, aggiungendo che centinaia di altre persone, sia locali che straniere, sono state tratte in salvo. Fra le vittime c'è anche un cittadino britannico, come riferito in precedenza dal quotidiano "The Times", secondo cui si tratta di un appaltatore britannico ucciso mentre tentava di fuggire dal suo complesso alberghiero. Secondo testimoni citate dal quotidiano, le persone uccise erano a bordo di un convoglio di veicoli che aveva tentato di fuggire finendo però in un'imboscata fuori dai cancelli dell'hotel: solo sette veicoli sono riusciti a fuggire e un totale di sette ostaggi sono stati uccisi mentre molti altri sono rimasti feriti. Secondo le ultime informazioni, almeno 40 persone - in buona parte di nazionalità sudafricana - risultano ancora dispersi. Non risultano invece italiani fra i rapiti, come confermato ieri ad "Agenzia Nova" dalla Farnesina. In precedenza l'ambasciatore sudafricano in Mozambico, Siphiwe Nyanda, aveva dichiarato al "Daily Maverick" di non sapere ancora quanti sudafricani siano stati uccisi, feriti o rimasti intrappolati. (Res)