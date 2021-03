Germania-Ue: Merkel, appoggio von der Leyen nella lotta alla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel appoggia la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e la strategia dell'Ue per la lotta alla pandemia di Covid-19. “La appoggio, Ursula von der Leyen non ha bisogno della mia tutela”, ha risposto Merkel durante un'intervista rilasciata all'emittente radiotelevisiva “Ard” a chi le chiedeva se sostenesse la presidente della Commissione europea o la proteggesse dalla critiche. Da tempo, von der Leyen è, infatti, accusata per le carenze della campagna di vaccinazione in corso nell'Ue dal 27 dicembre scorso. (Geb)