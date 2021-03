Business news: Brasile, stime Banca centrale, Pil 2021 in crescita 3,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Brasile (Bc) ha rivisto al ribasso la sua stima per l'economia brasiliana per l'anno in corso, prevedendo una crescita del 3,6 per cento del Prodotto interno lordo (Pil). La proiezione è contenuta nel rapporto sull'inflazione pubblicato il 25 marzo. La precedente stima, a dicembre del 2020, prevedeva una crescita del Pil all 3,8 per cento entro la fine dell'anno. Secondo quanto riferito dalla Bc "la proiezione considera da un lato il carico statistico positivo derivante dalla crescita economica alla fine dello scorso anno superiore alle attese, dall'altro il dato negativo derivante dall'aggravarsi della pandemia di Covid-19 nelle ultime settimane. Per la Bc si registrerà "un moderato calo del Pil nel primo semestre, seguito da una rilevante ripresa negli ultimi due trimestri dell'anno, a causa della prevista riduzione del tasso di mortalità e di ricoveri per Covid-19, per l'avanzamento della vaccinazione". (Res)