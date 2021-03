Business news: Brasile, anche Nissan e Toyota sospendono produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie automobilistiche giapponesi Nissan e Toyota hanno annunciato la sospensione delle loro attività in Brasile a causa del peggioramento della trasmissione della pandemia di nuovo coronavirus. In una nota, Nissan ha informato di aver deciso concedere ferie collettive per i dipendenti dello stabilimento del complesso industriale di Resende, nello stato di Rio de Janeiro, dal 26 marzo al 9 aprile, riprendendo la produzione il 12 del prossimo mese. Il provvedimento mira a "garantire la sicurezza dei propri dipendenti nell'ambito dell'impegno a ridurre l'impatto della pandemia, adattare l'azienda allo scenario attuale delle sfide del settore automobilistico e garantire la continuità delle attività". Toyota dal canto suo ha annunciato che a partire da lunedì 29 i quattro stabilimenti situati a Sao Bernardo do Campo, Indaiatuba, Sorocaba e Porto Feliz, tutti nello stato San Paolo, si fermeranno per dieci giorni consecutivi. "La misura mira a contribuire a ridurre la circolazione delle persone nel momento più critico della pandemia nel Paese, in linea con l'anticipazione delle ferie da parte delle autorità locali", ha riferito in una nota. (Res)